Видео Рассвет во Владимире вошло в тройку лучших по итогам всероссийского конкурса Взлетай и...

Видео "Рассвет во Владимире" вошло в тройку лучших по итогам всероссийского конкурса "Взлетай и снимай". Участвовали работы, снятые с помощью коптера. Видеозарисовка нашего коллеги оператора Ильи Любимова уступила только работе из Нижнего Новгорода.Конкурс организован тремя познавательными каналами: "Моя планета", "Живая планета" и "Т24". Пришли сотни заявок со всей страны - в нескольких номинациях. Видео туманного Владимира стало вторым в категории "Города и путешествия". Ради красивых кадров, рассказал «Вестям» автор, пришлось встать в пять утра. Но окутанный рассветной дымкой Успенский собор того стоил. Жюри высоко оценили видео, снятое с любовью к своему родному городу. Отметим, Илья Любимов шесть лет проработал на нашем канале.