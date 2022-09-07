Сумма начисляется в течение 5-7 дней после совершения оплаты.

С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года АО «ЭнергосбыТ Плюс» и платежная система «Мир» проводят акцию для пользователей и мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс» (доступно в и ).Клиенты, оплачивающие услуги компании картой «Мир» любого банка в на сайте компании или мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», могут получить кешбэк* в размере 1% от оплаты коммунальных услуг. Сумма кешбэка при этом не имеет ограничений.Сумма начисляется в течение 5-7 дней после совершения оплаты.Организатор акции: АО «НСПК». Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена на .*Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).