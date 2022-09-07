Энергетики пожаловались на порталы в прокуратуру.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнего» нашли 54 сайта, на которых пользователей учат воровать электричество. Энергетики пожаловались на ресурсы в прокуратуру.Компания настроена, чтобы информацию признали запрещённой к распространению, а порталы заблокировали. Специалисты предупреждают, что за занижение показателей счётчиков предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Кроме того, кража электроэнергии чревата возникновением чрезвычайных ситуаций.«Устанавливая магниты и различные приборы, жители не только наносят ущерб, но и подвергают опасности свою семью. А средства, которые недополучает ресурсоснабжающая организация, могли бы пойти на модернизацию инфраструктуры», - резюмировал директор филиала «Россети Центр и Приволжье» Иван Янин.