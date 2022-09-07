По поручению Президента Правительство продолжает работу по обновлению парка машин скорой...
По поручению Президента Правительство продолжает работу по обновлению парка машин скорой помощи.
Для Владимирской области предназначено 14 таких автомобилей. Из них 1 - реанимационная. Все они отечественного производства, сделаны на автозаводах Ульяновска и Нижнего Новогорода.
Всего по России на закупку автомобилей скорой помощи пойдет 6 млрд рублей. На эти деньги будет приобретено 1254 машины для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей, сообщила пресс-служба правительства России.
Об этом решении Михаил Мишустин объявил во время рабочей поездки в Ярославскую область.
Поставку автомобилей скорой помощи в регионы обеспечит Минпромторг.