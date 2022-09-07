По поручению Президента Правительство продолжает работу по обновлению парка машин скорой...

По поручению Президента Правительство продолжает работу по обновлению парка машин скорой помощи.Для Владимирской области предназначено 14 таких автомобилей. Из них 1 - реанимационная. Все они отечественного производства, сделаны на автозаводах Ульяновска и Нижнего Новогорода.Всего по России на закупку автомобилей скорой помощи пойдет 6 млрд рублей. На эти деньги будет приобретено 1254 машины для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей, сообщила пресс-служба правительства России.Об этом решении Михаил Мишустин объявил во время рабочей поездки в Ярославскую область.Поставку автомобилей скорой помощи в регионы обеспечит Минпромторг.