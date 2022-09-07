Начинаем производственную гимнастику.
Расслабьте свои члены.
Закройте глаза.
Вы в отпуске.
Вы на берегу тёплого океана.
Откинувшись на мягком плетёном шезлонге.
В одной руке у Вас большой бокал с холодным коктейлем , а в другой...
СТОП!
Расслабьте свои члены! В другой руке у Вас журнал .
Вам тепло, даже жарковато.
Прекрасная смуглая островитянка массирует Вам ступни и медленно поднимается всё выше и выше.
Сладострастная истома растекается по Вашему телу.
Вы в предвкушении многочисленных... ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
И тут ... б#я, ЦУНАМИ откуда не возьмись!
Куда бежать?
Шо делать?
На пляже паника, детские крики, женские вопли!
Всё, б#я, отдохнули!
На Вас с неистовой скоростью надвигается волна в 15 метров!
Вы стоите на берегу, в рук
еще анекдот!