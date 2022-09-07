Владимирская область оказалась второй после Московской области по производству шоколада и...

Владимирская область оказалась второй после Московской области по производству шоколада и какаосодержащих продуктов в России.Информацией на своей странице в соцсети поделился директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов.За первый квартал этого года область выпустила почти 27 тысяч тонн сладостей. Это 12 процентов от общего объема этого вида продукции в стране.