Участники преступной группы подозреваются в хищении ювелирных изделий из магазинов и ломбардов в тринадцати регионах страны

Участники преступной группы подозреваются в хищении ювелирных изделий из магазинов и ломбардов в тринадцати регионах страны. В поимке четверых злоумышленников участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, при участии следователей из Владимирской, Тульской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Брянской и Кировской областей, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.В состав банды входили жители Санкт-Петербурга. Первое преступление они совершили в 2013 году в Новгородской области. Всего им инкриминируют 20 разбойных нападений и грабежей. Каждый раз злоумышленники тщательно готовились. Изучали местность, помещение, систему охраны. При нападении скрывали лица масками, забирали самые дорогие украшения и скрывались. Стоимость похищенного с 2013 по 2021 годы оценивается в 50 миллионов рублей.Правоохранители сообщают, что сообщники использовали два автомобиля. Накануне преступления они похищали регистрационные номера с других машин этих же марок и цвета и вешали их на свой транспорт. Драгоценности банда сбывала ювелиру из Москвы, который не подозревал о связанных с ними преступлениях.По подозрению в грабежах полицейские задержали троих петербуржцев и одного иностранца, который попытался уехать из России. Все фигуранты имеют хорошие характеристики с мест проживания и работы. Их родственники даже не догадывались о криминальных занятиях близких людей.Все уголовные дела соединены в одно производство, которым занимаются в Следственном управлении УМВД России по Тульской области. Расследование продолжается.