Работы планируется завершить в 2024 году.

Владимирский железнодорожный вокзал в скором времени закроют на реконструкцию. Работы планируется завершить в 2024 году.Как сообщили в ОАО «РЖД», на время работ на платформе №3 компания построит две временные. Проход к перрону организуют через пассажирскую платформу №1 и по наземным пешеходным переходам. Доступ в здание вокзала запретят на год. Территорию огородят.После завершения создания транспортно-пересадочного узла в помещении появятся эскалаторы, лифты, комфортные места для пассажиров, зоны общепита, а также кассы. Фасад также обновят.Для продажи билетов на период реконструкции будет построен временный павильон, внутри которого оборудуют кассы, зал ожидания, камеры хранения, туалеты, зону досмотра пассажиров. В нём появится расписание поездов, система навигации и оповещения. Привокзальная площадь также преобразится. Однако подробности РЖД пока держит в секрете.Проект реновации находится на согласовании. Начать работы планируется в первой половине 2023 года.