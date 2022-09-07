Во Владимире рассказали о предстоящей реконструкции железнодорожного вокзала и презентовали временную технологию его функционирования. Работы начнутся в 2023, а закончатся в 2024 году,

Во Владимире рассказали о предстоящей реконструкции железнодорожного вокзала и презентовали временную технологию его функционирования. Работы начнутся в 2023, а закончатся в 2024 году, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». На месте здания багажного отделения будет построен временный павильон с кассами, залами ожидания, расписанием, камерами хранения, санитарными комнатами и зоной досмотра пассажиров. На время проведения ремонта предусмотрено