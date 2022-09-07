Двор под напряжением. Именно так жители дома номер 7 по улице Студеная гора теперь называют свою придомовую территорию. Уже больше недели здесь свисают электропровода, которые запросто

Двор под напряжением. Именно так жители дома номер 7 по улице Студеная гора теперь называют свою придомовую территорию. Уже больше недели здесь свисают электропровода, которые запросто могут убить человека – переживают люди. Раньше проводка лежала прямо на деревьях, но после опила веток она провисла. Кроме того, фонарные столбы во дворе покосились. Того и гляди они