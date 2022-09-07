Ущерб государству от действий его компании превысил 5 млн рублей.

Во Владимире бизнесмен воровал деньги, неисполняя госконтракты с Минобороны. Ленинский районный суд приговорил гендиректора компании к 3,5 годам колонии.Как рассказали в пресс-службе УФСБ, с 2015 по 2017 годы 40-летний предприниматель заключил 30 договоров на ремонт и обслуживание тепловозов Минобороны. Общая стоимость работ составляла порядка 8 млн рублей. Однако фактически часть из них не была выполнена. При этом акты выполненных работ подписаны, а деньги перечислены на счета компании. Ущерб государству превысил 5 млн рублей.Вместе с чекистами уголовное дело расследовали владимирские полицейские.