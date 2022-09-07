На один шаг ближе к решению кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Сегодня глава региона...

На один шаг ближе к решению кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Сегодня глава региона Александр Авдеев и ректор Приволжского медуниверситета Николай Карякин подписали соглашение о создании во Владимирской области филиала знаменитого медвуза.Его открытие станет историческим событием для всей Владимирской области. В учебном заведении будут готовить специалистов по лечебному делу, создадут ординатуру по узким направлениям: кардиология, пульмонология, анестиология, реанимация. Будет организовано постдипломное образование для практикующих врачей. Со временем перечень специальностей увеличат. Напомним, факультет разместится в одном из зданий ВлГУ. По адресу- Октябрьский проспект, 3. Открыть двери для будущих врач филиал планирует уже 1 сентября следующего года. Создание филиала будет иметь и важный социальный эффект. Будет открыто 100 бюджетных мест.Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета:- Это конечно большой кредит доверия. Это очень большая ответственность. Сроки очень сжаты, задачи очень серьёзны. Мы понимаем ту ответственность, которую на себя берём. Но я надеюсь, что совместно мы пройдём этот путь и регион получит точку высшего медицинского образования.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Я благодарен Николаю Николаевичу за быструю такую слаженную работу. Мы буквально за месяца- полтора вышли на подписание и создание дорожной карты, которая четко нас приведёт к открытию филиала.Напомним, факультет разместится в одном из зданий ВлГУ. По адресу- Октябрьский проспект, 3. Здание позволит разместить всё необходимое для организации учебного процесса. Его общая площадь - 3 тысячи 800 квадратных метров. И сегодня врио заместителя губернатора области Константин Баранов, директор департамента здравоохранения Артём Осипов и ректор Приволжского университета Николай Карякин обсудили создание медицинского факультета с медицинским сообществом региона. Уже поступило около сотни заявок от врачей Владимирской области, которые выразили желание преподавать в филиале вуза. К работе подключатся ведущие преподаватели головного университета, доктора и кандидаты наук, специалисты практического здравоохранения.Григорий Волченков, главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи- Владимирская фтизиатрия - борьба с туберкулёзом - мы звучим в Российской Федерации, на международном уровне. У нас очень сильные стороны. Нижегородские доктора- они к нам приезжали учиться, и приедут не только владимирские, но и из Нижнего Новгорода и других регионов. В рамках нового вуза, нового филиала это может продолжиться.Наша клиническая база может использоваться. Она у нас передовая