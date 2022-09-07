Между тем, в ПАО «Т Плюс» подтвердили готовность к старту отопительного сезона сразу же после подписания мэрией соответствующего постановления.

Во Владимире пока не планируют досрочно начинать отопительный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Напомним, что центральное отопление предписано включать если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов. Однако пока градусник находится выше указанной отметки.На вопрос, можно ли начать отапливать детские сады и школы, в мэрии поясняют, что отдельно подключить социальные объекты, если у них нет своих котельных, не получится.«Работы по подготовке к зиме продолжаются. На практике, процесс запуска занимает несколько дней, что объясняется инертностью системы. Необходимо не только заполнить теплоносителем трубы, но и организовать дежурство аварийных бригад на случай возможных порывов и протечек в квартирах, подъездах и подвалах», - подчеркнули власти.Между тем, в ПАО «Т Плюс» подтвердили готовность к старту отопительного сезона сразу же после подписания мэрией соответствующего постановления.