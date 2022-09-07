Власти города Владимира ответили на вопросы жителей о старте отопительного сезона. В администрации не назвали точные сроки подачи тепла в жилые дома. В последние годы отопительный сезон

Власти города Владимира ответили на вопросы жителей о старте отопительного сезона. В администрации не назвали точные сроки подачи тепла в жилые дома. В последние годы отопительный сезон неоднократно начинался раньше из-за раннего наступления холодной осени. В первую очередь тепло подают в детские сады, школы, больницы, поликлиники и другие объекты социального назначения, а затем уже в