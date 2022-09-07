На прямой линии врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев высказался касательно открытия горнолыжных трасс во Владимире. По словам врио главы региона, достигнута

На прямой линии врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев высказался касательно открытия горнолыжных трасс во Владимире. По словам врио главы региона, достигнута договоренность о возобновлении работы горнолыжной трассы в центре Владимира, на Студеной горе. Ждать его стоит не раньше зимы, хотя изначально говорилось о конце осени. Об этом мы писали ранее. Кроме того, существует вероятность,