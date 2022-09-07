Александр Авдеев и ректор Приволжского исследовательского медуниверситета подписали соглашение об открытии филиала ВУЗа.

Александр Авдеев и ректор Приволжского исследовательского медуниверситета подписали соглашение об открытии во Владимире филиала ВУЗа. Об этом врио губернатора рассказал в соцсетях.«Это историческое событие. Более 100 владимирских врачей выразили желание преподавать. Среди них устроят отбор, а потом они пройдут спецподготовку», - подчеркнул глава региона.ПИМУ создаст 100 бюджетных мест по специальности «Лечебное дело». Курс обучения - шесть лет. Предусматривается ординатура и допобразование для практикующих врачей. К ведению непрофильных предметов привлекут педагогов из ВлГУ. Университет разместится в центре города, в одном из зданий, которое ранее занимал опорный ВУЗ Владимирской области.«Отремонтируем, оснастим всем необходимым. Приложим все силы, чтобы уже 1 сентября 2023 года студенты начали обучение», - добавил Александр Александрович.Добавим, что дефицит кадров во владимирской медицине достигает почти 900 докторов, а также 1500 медиков среднего звена.