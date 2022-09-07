Ленинский районный суд города Владимира признал местного предпринимателя виновным в смерти работника, который пьяный сорвался с 5 этажа строящегося дома в Юрьевце. Трагедия, напомним,

Ленинский районный суд города Владимира признал местного предпринимателя виновным в смерти работника, который пьяный сорвался с 5 этажа строящегося дома в Юрьевце. Трагедия, напомним, произошла 15 марта в строящемся доме в микрорайоне Юрьевец на улице Всесвятской, дом 3, корпус 1. Погибший строитель работал на 5 этаже, высота которого составляет 18 метров. Мужчина, не прошедший обучения