Ленинским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении 45-летнего жителя города. Он...

Ленинским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении 45-летнего жителя города. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, в отношении своей сожительницы.В ходе судебного следствия установлено, что 30 декабря 2021 года мужчина вместе со своей сожительницей выпивал дома.На бытовой почве, из-за случайно разлитой женщиной в ванной комнате воды, между ними произошла ссора, переросшая в конфликт.Используя малозначительный повод, мужчина с силой нанес потерпевшей не менее семи ударов кулаками в область головы и грудной клетки, от которых та упала на пол.После этого злоумышленник перенес женщину в комнату и положил ее на кровать, не оказав помощи и оставив в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов от полученных травм женщина скончалась.Вину осужденный признал в полном объеме. Прокурор поддержал обвинение и настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы на длительный срок с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговором Ленинского районного суда г. Владимира виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.