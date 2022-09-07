Ленинским районным судом г. Владимира вынесен обвинительный приговор в отношении предпринимателя,...

Ленинским районным судом г. Владимира вынесен обвинительный приговор в отношении предпринимателя, нарушившего правила безопасности при ведении строительных работ.Как мы уже писали, при нарушении работодателем правил безопасности при ведении строительных работ 15 марта 2022 года строитель, вышедший на объект в состоянии алкогольного опьянения, без средств индивидуальной защиты, не прошедший обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, подготовку по охране труда, а также стажировку на рабочем месте, без соответствующего наряда-допуска для производства работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, был допущен к работе на 5 этаже. Высота строительного объекта на улице Всесвятской в Юрьевце составляла 18 метров.Строитель, измеряя размеры объекта, потерял равновесие и выпал из оконного проема 5 этажа вниз с высоты 18 метров. Из-за полученных травм рабочий скончался.Подсудимый Ларченко К.В. вину признал полностью, раскаялся в содеянном, принес публичные извинения за свои действия, принятые потерпевшей стороной.Приговором суда он признан виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года.Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: Следственный комитет РФ по Владимирской области