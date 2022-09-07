Мужчина разбился, упав с 18-го этажа.

Во Владимире директор застройщика осуждён за гибель рабочего на объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.При нарушении работодателем К.В. Ларченко правил безопасности при ведении строительных работ 15 марта пьяный строитель без средств индивидуальной защиты, не прошедший обучение работе на высоте, выпал из окна пятого этажа. Упав с высоты 18 метров, он погиб. Происшествие произошло в микрорайоне Юрьевец на улице Всесвятской.Подсудимый признал вину и принёс извинения потерпевшей стороне. Мужчина получил год условно с испытательным сроком в два года.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.