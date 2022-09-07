С учётом уточнения расходы на здравоохранение на 2022 году превысят 14 млрд рублей.

Во Владимирской области на медицину дополнительно направят более 409 млн рублей. Предлагаемые Белым домом изменения в бюджет рассмотрит Законодательное Собрание.Так, 264 млн рублей выделят на лекарства для 3477 льготников, а также на лечение 370 детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.Ещё 21,3 млн рублей направят на льготные препараты для пациентов в связи с увеличением федерального норматива с 929,8 рублей до 1007,9 рублей.Порядка 19,7 млн рублей требуется на реконструкцию Ковровской районной больницы в посёлке Мелехово.Кроме того, регион получил субсидию на сумму в 1,3 млрд рублей на строительство инфекционного корпуса на территории ОКБ.С учётом уточнения расходы на здравоохранение на 2022 году превысят 14 млрд рублей.