Какие Кулинарные сказки Владимирской области по душе и вкусу вам? В регионе открыто голосование...

Какие "Кулинарные сказки Владимирской области" по душе и вкусу вам? В регионе открыто голосование за лучшие рецепты любимых и традиционных семейных блюд.Оно проходит на сайте Владимирской ассоциации кулинаров. Адрес: www.gastromap33.ru. Задача "Кулинарных сказок" - сплотить семьи за совместным гастрономическим творчеством в противовес полуфабрикатам и фастфуду. Участники - дети от 6 до 18 лет и члены их семей. Итоги подведут 26 сентября. Лучшие рецепты попадут в книгу "Кулинарных сказок" 33 региона.Анна Жукова, президент национальной ассоциации кулинаров России:- Для нас первоочередное - это публицирование, масштабирование, рекламирование тех домашних рецептов, которые мы из года в год, из поколения в поколение, можем передавать нашим детям и внукам. Связь теряется и надо ее восстанавливать.