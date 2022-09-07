Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и города Москвы...

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и города Москвы пресечена незаконная деятельность по производству и сбыту наркотического средства растительного происхождения.Предварительно установлено, что на территории поселка Ковровского района Владимирской области двое местных жителей оборудовали наркоплантацию. В гараже одного из фигурантов была обустроена современная система теплоизоляции, освещения и вентиляции, позволявшая круглый год в короткие сроки выращивать и высушивать коноплю. Готовую марихуану злоумышленники планировали распространять на территории Московского региона и Владимирской области.Во время обыска в гаражном боксе и жилищах задержанных полицейские обнаружили и изъяли более 850 кустов наркосодержащего растения и порядка 900 граммов готового к продаже наркотика.Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ. Расследование продолжается, сообщили в пресс-центре МВД России.Фото: pxfuel.com