Продуктовая корзина владимирцев с начала года подорожала на 12 процентов - посчитал Владимирстат,...

Продуктовая корзина владимирцев с начала года подорожала на 12 процентов - посчитал Владимирстат, выросли цены и на бытовую химию. Однако конец августа показал снижение по многим позициям.Дороже стали курица, колбасы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, творог, а также крупы и макароны. Подешевели яйца, сахар и борщевой набор. Фиксированный месячный комплект потребительских товаров сейчас стоит почти 20 тысяч рублей. Минимальный набор продуктов на месяц - пять тысяч семьсот.