В 2022 году цены на продукты во Владимирской области в среднем выросли на 12,2%. Больше всего подорожали продукты питания и бытовая химия, сообщили во Владимирстате. На несколько процентов

В 2022 году цены на продукты во Владимирской области в среднем выросли на 12,2%. Больше всего подорожали продукты питания и бытовая химия, сообщили во Владимирстате. На несколько процентов выросли в цене молочная продукция, хлеб, макароны, крупы и мясо. Творог, который в начале года можно было купить за 371 рубль, сейчас стоит 409. Вместе с этим,