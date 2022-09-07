Накануне во Владимирской области произошла авария с участием двух фур. 6 сентября около 13:30 на...

Накануне во Владимирской области произошла авария с участием двух фур.6 сентября около 13:30 на 84-м километре дороги Владимир-Муром автомобиль «MAN» занесло при повороте направо и он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком «Renault Magnum» с прицепом.Водитель автомашины «MAN», 1976 года рождения, получил ушиб грудной клетки, перелом ребер, сотрясение мозга и множественные ушибы и ссадины. Он госпитализирован в Муромскую городскую больницу, сообщает издание Горбатка.ру со ссылкой на ОГИБДД ОТД МВД России по Селивановскому району.Фото: gorbatka.ru/