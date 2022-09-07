На территории региона за прошедшие сутки 7 сентября лабораторно подтверждено 394 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 7 сентября лабораторно подтверждено 394 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.107 - во Владимире57 — в Гусь-Хрустальном районе46 — в Ковровском районе44 — в Муромском районе23 — в Кольчугинском районе22 — в Петушинском районе21 — в Юрьев-Польском районе11 — в Суздальском районе11 — в Киржачском районе10 — в Гороховецком районе9 — в Меленковском районе6 — в Радужном5 — в Александровском районе5 — в Камешковском районе6 — в Собинском районе5 — в Вязниковском районе4 — в Селивановском районе2 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 159 172 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).