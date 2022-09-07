На территории региона за прошедшие сутки 7 сентября лабораторно подтверждено 394 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 7 сентября лабораторно подтверждено 394 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
107 - во Владимире
57 — в Гусь-Хрустальном районе
46 — в Ковровском районе
44 — в Муромском районе
23 — в Кольчугинском районе
22 — в Петушинском районе
21 — в Юрьев-Польском районе
11 — в Суздальском районе
11 — в Киржачском районе
10 — в Гороховецком районе
9 — в Меленковском районе
6 — в Радужном
5 — в Александровском районе
5 — в Камешковском районе
6 — в Собинском районе
5 — в Вязниковском районе
4 — в Селивановском районе
2 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 159 172 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).