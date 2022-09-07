На злоумышленников завели два уголовных дела.

Во Владимирской области полицейские накрыли наркоплантацию на 850 кустов. Её выращивали двое жителей Ковровского района.По данным регионального УМВД, что в одном из посёлков последователи Пабло Эскобара выращивали коноплю. В гараже они оборудовали систему теплоизоляции, освещения и вентиляции. Готовую марихуану злоумышленники планировали продавать в Подмосковье и Владимирской области.Во время обыска в боксе и дома у фигурантов сотрудники МВД изъяли более 850 кустов марихуаны и 900 граммов наркотика.На злоумышленников завели два уголовных дела. Расследование продолжается.