Лучшего производителя молока во Владимирской области выбрали на десятом Празднике молока, прошедшем 4 сентября в селе Павловском Ковровского района. Об этом рассказали в пресс-службе

Лучшего производителя молока во Владимирской области выбрали на десятом Празднике молока, прошедшем 4 сентября в селе Павловском Ковровского района. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. По итогам оценки качественных показателей коровьего молока образовалась следующая тройка победителей: 1 место – ООО СХП «Муравия» Ковровского района (победитель в номинации «За производство молока высокого качества»); 2 место