Во Владимирской области подвели итоги конкурса качества сырого молока 4 сентября в селе Павловском...

Во Владимирской области подвели итоги конкурса качества сырого молока4 сентября в селе Павловском Ковровского района состоялся десятый по счёту Праздник молока. Ведущие производители этого стратегического для Владимирской области продукта соревновались в нескольких номинациях.Региональный конкурс проходил в два этапа. На первом специалисты Владимирской областной ветеринарной лаборатории оценивали качество образцов сырого коровьего молока по физико-химическим показателям. Затем был проведён мониторинг качественных показателей сырого коровьего молока по реестрам документов об объёмах произведенного, отгруженного и (или) реализованного на собственную переработку молока по состоянию на 1 июля 2022 года.По результатам испытаний молока на физико-химические показатели победителями признаны следующие сельхозорганизации:– «За высокие показатели безопасности качества молока коровьего сырого» – ЗАО «Им. Ленина» Собинского района;– «За высокие показатели массовой доли белка» – ООО «Бабаево» Собинского района;– «За стабильное производство молока высокого качества» – АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района и «ПЗ 17 МЮД» Суздальского района.По итогам мониторинга качественных показателей коровьего молока места распределены следующим образом:1 место – ООО СХП «Муравия» Ковровского района (победитель в номинации «За производство молока высокого качества»);2 место – АО ПЗ «Илькино» Меленковского района (победитель в номинации «За высокие достижения по качеству производимого молока»);3 место – АО «Леднево» Юрьев-Польского района (победитель в номинации «За стабильное производство высокосортного молока»).Ежегодно в регионе производится более 400 тысяч тонн молока – это больше 1220 тонн молока в день и почти по 1 литру на каждого его жителя, рассказали в пресс-службе обладминистрации.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области