С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 159172 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 сентября выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 107 человек. Ещё 44 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 46 - в Ковровском, 22 - в Петушинском, 23 - в Кольчугинском, 5 - в Александровском, 21 - в Юрьев-Польском, 57 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 6 - в Собинском, 11 - в Киржачском, 5 - в Камешковском, 10 - в Гороховецком, 9 - в Меленковском, 5 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах, а также 6 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 159172 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 43126 заболевших во Владимире, 18623 - в Ковровском районе и 17481 - в округе Муром.