Во Владимирской области выявили 394 случая заражения коронавирусом за сутки на 7 сентября. Днем ранее было 386. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы

Во Владимирской области выявили 394 случая заражения коронавирусом за сутки на 7 сентября. Днем ранее было 386. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы госпитализировали 31 человека, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 23 жителя области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 159 172. В лидерах по