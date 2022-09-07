Во Владимире подписано соглашение о создании в городе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома 7 сентября. Врио главы

Во Владимире подписано соглашение о создании в городе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома 7 сентября. Врио главы региона рассказал, что во владимирском филиале ПИМУ будет открыто 100 бюджетных мест. В вузе появится наиболее востребованный факультет «Лечебное дело», а также ординатура по более узким направлениям: кардиология, пульмонология, анестезиология и