Спикер Госдумы Вячеслав Володин 7 сентября выступил на выездном пленарном заседании Молодежного парламента в Нижнем Новгороде. Такой формат позволяет молодым политикам получить дополнительные знания, выстроить коммуникации и принять участие в развитии страны, подчеркнул председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 7 сентября выступил на выездном пленарном заседании Молодежного парламента в Нижнем Новгороде. Такой формат позволяет молодым политикам получить дополнительные знания, выстроить коммуникации и принять участие в развитии страны, подчеркнул председатель ГД."Когда мы говорим с вами о парламентаризме, о парламентской демократии, важно, чтобы все понимали: это не про разговоры — это про решения вопросов, которых ждут наши граждане", – сказал Володин.Спикер отметил, что Молодежный парламент при Госдуме обеспечивает представительство молодым политикам из региональных парламентов, органов местного самоуправления и партий. В этом году в работе площадки участвует молодежь из Донецкой и Луганской республик, сказал Володин.Он призвал молодых парламентариев активнее участвовать в анализе правоприменительной практики принятых Госдумой законов.Спикер напомнил, что парламент принимает сотни законов."Нам необходима обратная связь, анализ правоприменения: как работают законы, насколько они эффективны, — и для этого было бы правильно задействовать возможности Молодежного парламента", – сказал председатель ГД.