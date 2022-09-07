ВТБ поддерживает продление программы Дальневосточной ипотеки до 2030 года. По оценке банка, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать дальнейшему ..

ВТБ поддерживает продление программы Дальневосточной ипотеки до 2030 года. По оценке банка, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона."Дальний Восток – стратегический регион для России, где особенно важно создавать комфортные условия для жизни населения, в первую очередь – семей с детьми. Этому способствует программа Дальневосточной ипотеки, благодаря которой свои жилищные условия уже улучшили порядка 50 тысяч семей. С 2019 года мы провели по ней сделки на 35 млрд рублей, сегодня каждую третью ипотеку в регионе выдаем именно в рамках Дальневосточной программы. В этой связи продление ее условий до 2030 года - это новый импульс социально-экономическому развитию всего макрорегиона", - прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.Он добавил, что реализация дальневосточной ипотеки способствует притоку населения в округ: за период 2020-2021 года в ДФО переехали 26,8 тысяч человек. В свою очередь, продление программы до 2030 года будет способствовать дальнейшему улучшению демографической ситуации в регионе. По оценке ВТБ, решение позволит значительно увеличить спрос на программу.В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» для дополнительной поддержки населения на Дальнем Востоке ВТБ запускает специальные условия для многодетных семей по Дальневосточной ипотеке. Ставка по кредиту для клиентов с тремя и более детьми составит всего 0,1%. При этом заемщик должен подходить под условия льготного кредитования в рамках Дальневосточной ипотеки, а хотя бы один из родителей – получать зарплату на карту ВТБ.Дополнительно многодетным семьям, которые совершат сделку до конца этого года, банк оформит годовое страхование жизни и здоровья за счет банка. Новые условия будут действовать для клиентов ВТБ до конца 2022 года. Потенциально новое предложение охватывает десятки тысяч многодетных семей региона.