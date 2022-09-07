В начале учебного года во Владимирском центре занятости населения состоялось заседание межведомственной рабочей группы. Участники познакомились с программой содействия занятости ..

В начале учебного года во Владимирском центре занятости населения состоялось заседание межведомственной рабочей группы. Участники познакомились с программой содействия занятости молодёжи и обсудили возможности реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет в условиях трансформации рынка труда. Мероприятия разработаны для разных возрастных групп. Основной упор предполагается сделать на профессиональную ориентацию подростков.По мнению Андрея Григорьева, директора Департамента труда и занятости населения Владимирской области, молодежная занятость – один из важнейших показателей регионального рынка труда. Департамент труда и занятости проводит систематическую работу по трудоустройству молодежи. За прошедшие 8 месяцев уровень трудоустройства молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет в области составил 78,6 процентов. В текущем году на поиск работы у молодого поколения уходило в среднем 2,5 месяца, тогда как у всех остальных категорий средняя продолжительность безработицы составляла 3,6 месяцев.Сотрудники центров занятости предпринимают превентивные шаги по формированию карьерных траекторий молодежи: организуют дни карьеры на предприятиях области, проводят интерактивные квесты, профориентационные марафоны, тренинги и мастер-классы.Директор ведомства считает, что каждый ученик еще в старших классах должен познакомиться с профессиями и попробовать себя в них - это поможет сделать осознанный выбор профессии.