В полицию подано более 20 заявлений о хищении денег.

За первую неделю осени владимирцы перевели мошенникам свыше 9 млн рублей. В полицию подано более 20 заявлений о хищении денег.По классике аферисты работают дистанционно. Так, 1 сентября житель Камешковского района перечислил преступникам 200 тысяч рублей на «безопасный счет». Разумеется все средства с него исчезли. Поздлее жительница Александровского района лишилась 680 тысяч рублей. Её развели под предлогом отмены якобы сомнительной транзакции.Полиция и СМИ регулярно публикуют призывы не передавать свои личные данные посторонним, но, как мы видим, профилактическая работа ведётся с переменным успехом.