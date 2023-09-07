35 водителей из Владимирской области приняли участие в смотр-конкурсе ПрофиАвто-2023 В областной...

35 водителей из Владимирской области приняли участие в смотр-конкурсе "ПрофиАвто-2023"В областной столице продолжается смотр-конкурс профессионального водительского мастерства "ПрофиАвто-2023". Он проводится в рамках госпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области"В этом году в первенстве принимают участие 35 водителей из 11 компаний и транспортных организаций Владимира, Вязниковского, Собинского, Ковровского и других районов. Победителям личного и командного зачета вручат кубки, медали и ценные призы. Лучшему водителю присвоят звание "Мастер Земли Владимирской", а его имя занесут на областную "Галерею Славы". Конкурс состоит из теоретической части, проверки знаний ПДД, и практической- выполнения различных упражнений на автодроме.Николай Теняков, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:-Эти элементы сформированы здесь таким образом, что они позволяют водителю показать свои навыки в действиях конкретных дорожных условий при складывающейся конкретной ситуации.