Во Владимире осваивают новое направление в фитнесе - танцы на пружинках Во Владимире осваивают...

Во Владимире осваивают новое направление в фитнесе - танцы "на пружинках"Во Владимире осваивают новое направление в фитнесе - Кенгу Джампс - танцы "на пружинках". Татьяна Глобиц и Александр Денисюк стали вторыми на Всероссийском чемпионате в Москве. Как освоить "прыжки кенгуру"? Расскажет Александра Лебедикова.Оторваться от земли и побыть "в невесомости"сегодня может каждый. Главное - обзавестись специальной обувью. Например, Кэнгу Джампс. Ботинки на пружинках придуманы канадским врачом ортопедом в начале 90-х. Изначально их использовали в качестве реабилитационного тренажера: он помогал справиться с заболеваниями суставов ног и спины. Сейчас это новое направление в фитнесе, по которому проводят чемпионаты.Татьяна Глобиц, инструктор Kangoo jumps:- При обычном беге на пересеченной местности, на беговой дорожке у нас ударная нагрузка на все суставы и организм человека намного выше, чем с использованием этой обуви. Благодаря вот этой системе (две дуги и резинка). Она снижает ударную нагрузку и поэтому тем, кому противопоказаны даже обычные занятия степ-аэробикой здесь это вообще очень круто помогает.Всего в дисциплине пять тренировочных программ. От них зависят базовые шаги и движения. Это и стандартные прыжки, и сложные элементы хореографии.Татьяна Глобиц, инструктор Kangoo jumps:- Базовая программа, с которой начинает любой инструктор обучение свое -это называется кэнгу-пауэр. Потом кэнгу-дэнс с использованием различных танцевальных моментов -более пластично. Кэнгу кик энд панч с ударами и элементами единоборств. Кэнгу дискавери - это детская программа и кэнгу бут энд кемп - для пересеченной местности, уличная, с использованием различных силовых упражнений.Продолжительность тренировки- шестьдесят минут. За это время прыгуны сжигают порядка тысячи калорий. Но гарантированное избавление от лишних килограммов - не единственный плюс таких занятий. Особенно для прекрасной половины человечества.Татьяна Глобиц, инструктор Kangoo jumps:- Приходят женщины, девушки. Они долгое время не могли забеременеть. Они начинают эти ботинки пробовать, тренируются. И в скором времени они беременеют. Но, что происходит - улучшается в целом работа всех систем организма, улучшается работа органов малого таза, приливает кровь ко всем органам.Однако как и в любом спорте, у "Прыжков кенгуру" есть ряд противопоказаний. Прежде всего это любые хронические заболевания в период обострения - говорит Татьяна, а также повреждения позвоночника. Если ничего этого нет, можно смело вставать на "пружинки".Кэнгу Джампс может стать отдельным видом спорта - уверены прыгуны. Последователи этого фитнес-направления уже участвуют в специальных соревнованиях. Саша и Таня заняли второе место на Всероссийском чемпионате в Москве. Танцевальный номер ребята придумали самостоятельно.Александр Денисюк, инструктор Kangoo jumps:- Для многих это такая новинка. Люди боятся упасть, споткнуться. Со стороны кажется сложно, но на самом деле все очень просто. На любой вес, на любой возраст. То есть вес до 180-и килограммов. То есть человек со 180-ю килограммами спокойно может заниматься на этих ботинках.Веселые тренировки Кэнгу Джампс придутся по душе многим - говорят фитнес -тренеры. Главное здесь - не бояться и полностью погружаться в процесс.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"