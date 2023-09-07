Депутат Государственной Думы Алексей Говырин встретился с участниками долевого строительства многоэтажного дома на ул. Северной во Владимире.

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин встретился с участниками долевого строительства многоэтажного дома на ул. Северной во Владимире. Об этом народный избранник рассказал .Напомним, порядка 500 семей вложили свои деньги в стройку, которую ведет ООО «Капитал-Строй». По первоначальному проекту это должен быть 17-этажный дом с детским садом, сейчас — просто 18-этажный дом.По договору в эксплуатацию дом должны были сдать ещё в декабре 2022 года. Но застройщик не только не выполнил обещание, а фактически прекратил работы на объекте. За помощью дольщики обратились к Алексею Говырину. Депутат взял ситуацию под личный контроль, вмешались правоохранительные органы.«Сегодня на объекте продолжаются работы, но до новоселья ещё далеко. Правоохранители возбудили в отношении руководства ООО «Капитал-Строй» уже два уголовных дела. В настоящий момент идут суды. Я обязательно буду помогать людям отстаивать их права. Граждане должны получить квартиры, а не статус обманутых дольщиков», – написал Алексей Говырин.