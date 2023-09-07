Люди сообщают главе региона, что после судебных заседаний по проблемному долгострою застройщик до сих пор не признан банкротом. Фрагмент обращения дольщиков ЖК «Дуброва Парк-1» Судебное

Люди сообщают главе региона, что после судебных заседаний по проблемному долгострою застройщик до сих пор не признан банкротом. Фрагмент обращения дольщиков ЖК «Дуброва Парк-1» Судебное заседание перенесено на 1,5 месяца, в то же время никаких работ на стройке не ведётся, застройщик на прямую заявляет, что у него нет денег, ни одна квартира не продана и