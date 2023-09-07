Грузовик врезался в группу велосипедистов на трассе Скандинавия в Ленинградской области, сообщает . Школьницы двигались из Сестринска в сопровождении легкового автомобиля, в котором был ..

Грузовик врезался в группу велосипедистов на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, сообщает . Школьницы двигались из Сестринска в сопровождении легкового автомобиля, в котором был тренер. В результате столкновения две девочки скончались.Двенадцать человек пострадали. Среди них 14-летние дети, а также их тренер Юрий Воробейников, передает .Водителя, ехавшего за рулем фуры, задержали. По предварительным данным, это иностранец. Мужчина уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело, отмечает .