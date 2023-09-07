Глава Владимирской области Александр Авдеев оценил потенциал Алмазной долины. Губернатор оценил...

Глава Владимирской области Александр Авдеев оценил потенциал "Алмазной долины".Губернатор оценил потенциал особой экономической зоны, строительство социальных объектов и посетил несколько школ. Подробности- у Александра Сыпченко.- Первые десять станков по синтезу алмазов в январе и еще четыре в марте. Это в этот корпус? ДаВ "Алмазную долину" превратится территория бывшего текстильного комбината в Карабанове. Глава региона Александр Авдеев лично оценивает одну из важнейших точек роста Александровского района. "Алмазная долина"- часть новой особой экономической зоны "Владимир".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В этом году получили право организовать особую экономическую зону, мы посмотрели как идет подготовка, как идет реновация территории, как выполняется подготовка площадок для строительства новых объектов и подготовка корпусов для захода новых резидентов.Восемь резидентов образуют кластер точного приборостроения. Предприятия обеспечат промышленность области материалами и компонентами для электроники и фотоники нового поколения.Владимир Разуев, гендиректор предприятия-подрядчика:- С инвестором согласовали, надо тоже до снега до зимы все успеть. Сделать, чтобы тепловой корпус закрыть и чтобы внутри зиму не терять и можно было бы работать.К полноценному запуску "Алмазной долины" необходимо в кратчайшие сроки подготовить достойную инфраструктуру. Это сделает особую экономическую зону еще более привлекательной для инвесторов. А в создании самой "Алмазной долины" помогут как профессиональные ученые, так и юные кванторианцы.- Дети владеют такими приборами, которые и нам не снились. А это что? Это волновая ванная, благодаря ей мы можем изучать волны.Современный технопарк в 1-ой школе Александрове. Здесь ребята изучают множество направлений. От робототехники до физики. А это уже школа №9 в Карабанове. Свои пожелания по её дальнейшему благоустройству главе региона высказали сами родители учеников. Многие хотят видеть на ее территории Аллею Славы. Многие школьники района активно помогают участникам СВО. В марте этого года на площадях компании, которая занимается выпуском дверей, открылся волонтёрский центр "За Отечество вместе". Дети, женщины, пенсионеры изготавливают маскировочные сети. Только за полгода работы на передовую поставили почти 3 тысячи сетей.Татьяна Бабакина, волонтер:- Я могу за 3 с половиной часа одну сетку сплести. Три на шесть.- А не устаете?- Я думаю там на фронте устают больше.Еще один важный объект, который напрямую влияет на развитие экономики всего района- мост в Красном переулке в Александрове. Ремонт идёт строго по графику. Стоимость работ - почти 130 миллионов рублей.По словам главы администрации Александровского района Анны Кузнецовой, уже к середине октября на мосту уложат асфальт.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- У них жесткий план, который минстранс держит на контроле, до 20-го мы управляемся с 30 балками. Мы хотим все балки сделать. Прекрасно со всеми.Благодаря новым проектам экономика района получит новый импульс развития. Это отразится на всех сферах. В планах- новые объекты городской среды.Александр Нефедов, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Александровский район с точки зрения развития на особом контроле, ищутся и создаются точки дальнейшего роста и мы вместе работаем на результат, на общее дело.Одним из первых станет новая набережная на реке Горелый Крест в Струнино. Ждет Александровский район и масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"