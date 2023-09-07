Игра для каждого: во Владимире развивается новый вид спорта тэг-регби Игра для каждого. Во...

"Игра для каждого": во Владимире развивается новый вид спорта тэг-регби"Игра для каждого". Во Владимире при поддержке "Единой России" прошёл турнир по тэг-регби. О том, как развивается этот вид спорта в областной столице, расскажет Мария Платанюк.Регби во Владимире есть! Это доказали состязания на поле спорткомплекса "Торпедо". Их главный девиз- "Игра для каждого!". Регби без границ. Эту идею сейчас продвигает Лига по тэг-регби. Владимирских участников приветствует легендарный регбист- Василий Артемьев. Поклонники знают его как "Русскую ракету", "Московский экспресс", "Усатого капитана". По словам чемпиона России , любительское регби сегодня активно развивается. В игре- уже более 40 команд.Василий Артемьев, чемпион России по регби:- Мы можем помогать делиться нашим опытом и привлекать людей из совершенно разных сфер и структур к занятию регби, и разбивать стереотип о том, что регби-это такой спорт мощных дядек, которые себя не жалеют, постоянно бьются друг с другом. Это абсолютно не так.Тэг-регби- игра командная и бесконтактная. Тэг- специальная лента на липучках, которую должен "захватить" соперник. У атакующей команды таких захватов- "тэгов"- 6. Участие в турнире во Владимире приняли несколько детских команд из разных регионов, а также блогеры, волонтёры и представители регионального отделения партии "Единая Россия". Регби набирает всё большую популярность, подчёркивает президент федерации этого вида спорта в нашем регионе Роман Мусихин.Роман Мусихин, президент федерации регби во Владимирской области:- Развитие спорта в нашем городе Владимире, чтобы наши дети, наши взрослые продолжали активный образ жизни.Новые виды спорта для области- приоритет, замечает руководитель регионального Минспорта Наталья Фёдорова. В Муроме- кёрлинг, в Коврове- гольф, во Владимире-регби. В планах на будущее и возможное участие наших команд в крупных турнирах. Регби "затягивает", это подчеркивают все участники состязаний.Роман Ардыкуца, участник турнира "Игра для каждого":- Нам, новичкам, приходится очень хорошо. Потому что мы только что обыграли профессиональную команду со счётом 1:0 в первой игре. С большой благодарностью отношусь к тому, кто всё это организовали. Для меня это хорошая возможность в целом поиграть, круто, что позвали. И вдвойне приятно то, что это очень хорошее кардио.Главная борьба на поле спорткомплекса "Торпедо" развернулась между взрослыми командами. Кстати, в турнире приняли участие "Владимирские львы". Они провели тренировку и мастер-класс для всех желающих. Среди взрослых команд золото турнира завоевала "Искра" из посёлка Заречное Собинского района. Среди детей лучшими оказались "Белые акулы" из Иваново. Во всех сборных отметили и лучших игроков. Всем регбистам руки лично пожал "Усатый капитан" Василий Артемьев.Мария Платанюк "Вести-Владимир".