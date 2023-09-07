Несколько музеев страны представят произведения искусства для выставки-проекта «Век спорта. К 100-летию московского спорта» в Государственной Третьяковской галерее. Он стартует 8 сентября.

Несколько музеев страны представят произведения искусства для выставки-проекта «Век спорта. К 100-летию московского спорта» в Государственной Третьяковской галерее. Он стартует 8 сентября. Участие примет и Владимиро-Суздальский музей-заповедник, о чем сообщили его работники в соцсетях. Видение спорта художниками можно будет посмотреть на более чем 150 произведениях живописи, графики, скульптуры, монументального искусства. Эту коллекцию дополнят творения 4