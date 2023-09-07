С 8 по 10 сентября жители Владимирской области выберут новый состав депутатов Законодательного Собрания.

С 8 по 10 сентября жители Владимирской области выберут новый состав депутатов Законодательного Собрания. В преддверии события политические партии всеми силами старались увеличить явку, и каждая команда применяла для этого свои технологии.Так, «Единая Россия» сделала ставку на узнаваемость и популярность губернатора Александра Авдеева. Однопартийцы сделали его фронтменом кампании.Члены ЛДПР в агитационных речах не скупились на слова-ключи «защита» и «борьба за порядок». Также либерал-демократы акцентировали внимание на проблемах ЖКХ и системы здравоохранения.Партия «Новые люди» старалась взять креативом. Её представители периодически придумывали нестандартные акции. В частности, покатали детей из малообеспеченных семей на парапланах. А недавно «новые люди» надели костюмы космонавтов и ходили по улицам Владимира, Александрова, Коврова и других городов региона, предлагая жителям пойти на выборы. Всюду «космонавтов» принимали с теплотой, с ними обнимались и фотографировались.Насколько действенными оказались агитационные мероприятия, будет ясно в ходе грядущих выборов.