Мужчину насмерть забили бутылкой в центре районного города Владимирской области. Следственными...

Мужчину насмерть забили бутылкой в центре районного города Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 57-летнего жителя города Покров с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.В ходе первоначальных следственных действий установлено, что на площади города Покрова у мужчины возник конфликт с ранее знакомыми местными жителями 39 и 19 лет.Они нанесли ему множественные удары ногами, кулаками и бутылкой. Мужчина скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время его заметили прохожие, которые вызвали полицию, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.