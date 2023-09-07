Во Владимире наградили создателей лучших школьных музейных комнат. Церемония прошла в Центре культуры и искусства на Соборной. Конкурс-смотр музейных уголков в таком масштабном формате во

Во Владимире наградили создателей лучших школьных музейных комнат. Церемония прошла в Центре культуры и искусства на Соборной. Конкурс-смотр музейных уголков в таком масштабном формате во Владимире проводится впервые. Идея принадлежит городскому Совету ветеранов и Краеведческому обществу. Конкурс проводился при поддержке муниципального социального гранта и приурочен к 78-летию Великой Победы. Василий Никитенко, председатель городского Совета ветеранов