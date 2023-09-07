Подведены итоги августа 2023 года.

Погрузка на железной дороге во Владимирской области в августе 2023 года достигла 135,7 тысячи тонн - это на 10,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В целом за январь-август 2023 года погрузка составила порядка 1 млн тонн – это на 4% ниже уровня прошлого года. За восемь месяцев погружено:лесных грузов – 69 тыс. тонн (+37,8% к январю – августу 2022 года);метизов – 87,7 тысячи тонн (+30,6%);лома черных металлов – 35,9 тысячи тонн (+9,7%);флюсов – 31,9 тысячи тонн (-5,2%);строительных грузов – 236,5 тысячи тонн (-6,3%);промышленного сырья и формовочных материалов – 369 тысячи тонн (-11,9%).