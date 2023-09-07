В Покрове нашли труп 57-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями, указывающими на криминальный характер смерти.

В Покрове нашли труп 57-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями, указывающими на криминальный характер смерти. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Предварительно установлено, что погибший поссорился на площади Покрова с двумя знакомыми горожанами. Во время конфликта молодые люди избили мужчину руками, ногами и бутылкой. Потерпевший получил тяжёлые травмы и умер на месте происшествия.Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.