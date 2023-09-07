Перед судом предстанет бывшая начальница отделения почтовой связи.

Перед судом предстанет бывшая начальница отделения почтовой связи. Женщину обвиняют по 7 эпизодам преступлений, в том числе присвоении, мошенничестве и краже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Владимирской области.Правоохранители предварительно установили, что в 2021 и 2022 годах дама воспользовалась своим доступом к денежным средствам организации и похитила свыше 5 млн рублей. Например, дама прикарманивала выручку от продажи товаров и выдачи регистрируемых почтовых отправлений.В настоящий момент уголовное дело в отношении экс-начальницы направлено в суд.